Дрогалова Жена2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дрогалов Василий Мефодьевич
Отец ребёнка: Дрогалов Мефодий Васильевич
Барсучье, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Мефодьевна
Отец ребёнка: Дрогалов Мефодий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно