Дрогалова Жена2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрогалова Жена2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дрогалов Василий Мефодьевич

Отец ребёнка: Дрогалов Мефодий Васильевич

Барсучье, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Мефодьевна

Отец ребёнка: Дрогалов Мефодий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрогалов Мефодий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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