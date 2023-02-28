Дрогалов Мефодий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Жукова Наталья Мефодьевна
Мать ребёнка: Дрогалова Жена1
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дрогалов Василий Мефодьевич
Мать ребёнка: Дрогалова Жена2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Мефодьевна
Мать ребёнка: Дрогалова Жена2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрогалова Жена2
Смерть
Неизвестно