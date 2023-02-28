Дрогалов Мефодий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрогалов Мефодий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Жукова Наталья Мефодьевна

Мать ребёнка: Дрогалова Жена1

Барсучье, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дрогалов Василий Мефодьевич

Мать ребёнка: Дрогалова Жена2

Барсучье, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Мефодьевна

Мать ребёнка: Дрогалова Жена2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрогалова Жена2

Смерть
Неизвестно
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