Делиев Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Делиев Филипп Саввич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Устиния Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно