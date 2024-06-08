Щербонос (Гуменник) Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербонос (Гуменник) Фёдор Иванович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Щербонос Иван

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Щербонос (Гуменник) Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Щербонос Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кузменко (Щербонос) Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербонос Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Щербонос (Гуменник) Демьян Фёдорович

Мать ребёнка: Щербонос Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Щербонос Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербонос Ирина

Криски, Чернігівська область
Смерть
1822
Криски, Чернігівська область

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