Щербонос (Гуменник) Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Щербонос Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Щербонос (Гуменник) Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Щербонос Ирина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кузменко (Щербонос) Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербонос Ирина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Щербонос (Гуменник) Демьян Фёдорович
Мать ребёнка: Щербонос Ирина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Щербонос Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербонос Ирина
Смерть
1822