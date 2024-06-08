Щербонос (Гуменник) Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербонос (Гуменник) Яков Фёдорович

Щербонос (Гуменник) Яков Фёдорович

avatar

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Щербонос (Гуменник) Фёдор Иванович

Мать: Щербонос Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Щербонос Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1825 ст.

Жена: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щербонос Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Щербонос Евфросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербонос Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Восприемник
31.01.1836 ст.
Криски, Чернігівська область
Иван Петрович Кузменко
Смерть
После 1836

Мы используем куки для улучшения работы сайта.