Щербонос (Гуменник) Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Щербонос (Гуменник) Фёдор Иванович
Мать: Щербонос Ирина
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щербонос Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
18.05.1825 ст.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Щербонос Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Щербонос Евфросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Щербонос (Громовая) Евдокия Ивановна
Восприемник
31.01.1836 ст.
Иван Петрович Кузменко
Смерть
После 1836