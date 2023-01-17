Гурылёв Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ищу сведения о проживавших в Сызране родственниках Алексея Семёновича Гурылёва и его супруги Александры. Их дочь Надежда. У Алексей были братья Николай и Владимир; сёстры Антонина, Татьяна, Нина. Роди... Показать все
Смерть
Неизвестно