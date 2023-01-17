Гурылёв Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурылёв Алексей Семёнович

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Ищу сведения о проживавших в Сызране родственниках Алексея Семёновича Гурылёва и его супруги Александры. Их дочь Надежда. У Алексей были братья Николай и Владимир; сёстры Антонина, Татьяна, Нина. Роди... Показать все
Смерть
Неизвестно
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