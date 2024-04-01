Иванова (Стефанова) Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Стефанова) Ефросинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Степанов Максим Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Мать: Степанова (Черенщикова) Евдокия Никитина

Бракосочетание
21.01.1874

Муж: Иванов Матвей Мамантов

М. 20 Ж. 19
Рождение ребёнка
03.09.1875

Сын: Иванов Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Иванов Матвей Мамантов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Иванов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Иванов Матвей Мамантов

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Васильева (Иванова) Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Иванов Матвей Мамантов

Смерть
1908
53 года водянка

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