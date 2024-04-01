Иванова (Стефанова) Ефросинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти1908
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
21.01.1874
М. 20 Ж. 19
Рождение ребёнка
03.09.1875
Отец ребёнка: Иванов Матвей Мамантов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Иванов Матвей Мамантов
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Васильева (Иванова) Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Иванов Матвей Мамантов
Смерть
1908
53 года водянка