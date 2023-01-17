Алешников Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешников Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1923

Дата смерти

06.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1923

Отец: Алешников Сергей Григорьевич

Мать: Алешникова Александра Спиридоновна

Рождение ребёнка
29.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.10.1947

Сын: Алешников Сергей Павлович

Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна

Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешникова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.04.1983
Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
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