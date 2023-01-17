Алешников Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1923
Дата смерти06.04.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1923
Рождение ребёнка
29.09.1945
Рождение ребёнка
02.10.1947
Сын: Алешников Сергей Павлович
Мать ребёнка: Алешникова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1950
Рождение ребёнка
11.08.1953
Рождение ребёнка
01.04.1956
Рождение ребёнка
15.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.04.1983