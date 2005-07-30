Алешникова (Васильева) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1924
Дата смерти30.07.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924
Рождение ребёнка
29.09.1945
Рождение ребёнка
02.10.1947
Сын: Алешников Сергей Павлович
Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.1950
Рождение ребёнка
11.08.1953
Рождение ребёнка
01.04.1956
Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2005