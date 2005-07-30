Алешникова (Васильева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешникова (Васильева) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1924

Дата смерти

30.07.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924

Отец: Васильев Дмитрий Федорович

Мать: Васильева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
02.10.1947

Сын: Алешников Сергей Павлович

Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
07.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
11.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич

Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешников Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешников Павел Сергеевич

Смерть
30.07.2005
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