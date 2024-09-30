Мажаева (Алексеева) Екатерина Михайловна
женский, родилась 10.01.1974, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАлексеев Михаил Юрьевич15.09.1954 г.р.
МатьАлексеева (Карпова) Татьяна Викторовна08.12.1954 г.р.
Супруги
Мажаев Алексей Игоревич14.10.1972 г.р.
Дети
Мажаев Дмитрий Алексеевич28.11.2001 г.р.
Мажаев Сергей Алексеевич21.05.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.2001
Сын: Мажаев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Мажаев Алексей Игоревич
Рождение ребёнка
21.05.2007
Отец ребёнка: Мажаев Алексей Игоревич