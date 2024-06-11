Жгун Акулина Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1891 ст.
Дочь: Жгун Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гультяева (Жгун) Устинья Владимировна
Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1896 ст.
Сын: Жгун Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Дочь: Жгун Мария Владимировна
Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно