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Жгун Акулина Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Жгун Яков Владимирович

Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1891 ст.

Дочь: Жгун Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гультяева (Жгун) Устинья Владимировна

Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1896 ст.

Сын: Жгун Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Дочь: Жгун Мария Владимировна

Отец ребёнка: Жгун Владимир Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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