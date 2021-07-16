Ермолаев Георгий Николаевич
мужской, родился 03.05.1926
умер 19.10.2004
МатьВидина Анна ТимофеевнаНеизвестно г.р.
ОтецЕрмолаев Николай Владимирович1899 г.р.
Супруги
Власюга Анна Павловна05.01.1924 г.р.
Дети
Ермолаев Владимир Георгиевич31.01.1955 г.р.
Ермолаев Юрий Георгиевич15.11.1956 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власюга Анна Павловна
Рождение ребёнка
31.01.1955
Сын: Ермолаев Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.11.1956
Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна
Рождение ребёнка
07.03.1958
Дочь: Ермолаева Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Ермолаев Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна
Смерть
19.10.2004