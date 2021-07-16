Ермолаев Георгий Николаевич 03.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермолаев Георгий Николаевич

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился 03.05.1926

умер 19.10.2004

Мать
Видина Анна ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Отец
Ермолаев Николай Владимирович1899 г.р.
Супруги
Власюга Анна Павловна05.01.1924 г.р.
Дети
Ермолаев Владимир Георгиевич31.01.1955 г.р.
Ермолаев Юрий Георгиевич15.11.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1926

Отец: Ермолаев Николай Владимирович

Мать: Видина Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власюга Анна Павловна

Рождение ребёнка
31.01.1955

Сын: Ермолаев Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
15.11.1956

Сын: Ермолаев Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
07.03.1958

Дочь: Ермолаева Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Ермолаев Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Власюга Анна Павловна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Проживает на Дальнем Востоке с Лазорево

Смерть
19.10.2004

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