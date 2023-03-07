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Видина Анна Тимофеевна

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Место рождения

Чебаклей, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Видин Тимофей

Мать: Логинова Анисья Васильевна

Чебаклей, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.05.1926

Сын: Ермолаев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
20.03.1929

Дочь: Ермолаева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
20.03.1929

Дочь: Ермолаева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.01.1931

Дочь: Ермолаева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.09.1935

Сын: Ермолаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Владимирович

Смерть
1990
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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