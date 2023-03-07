Видина Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Видин Тимофей
Рождение ребёнка
03.05.1926
Сын: Ермолаев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
20.03.1929
Дочь: Ермолаева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
20.03.1929
Дочь: Ермолаева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1931
Дочь: Ермолаева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1935
Сын: Ермолаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990