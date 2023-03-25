Манаева (Орлова) Наталья Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Орлова) Наталья Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Орлов Ипполит

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1881 ст.

Муж: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/101
Смерть
Неизвестно
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