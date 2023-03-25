Манаева (Орлова) Наталья Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: Орлов Ипполит
Бракосочетание
02.11.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/101
Смерть
Неизвестно