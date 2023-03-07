Бакулин Семен Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Бакулин Константин Семенов
Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Бакулин Кондратий Семенов
Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Бакулина Анна Семенова
Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакулина Марья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1761