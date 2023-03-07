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Бакулин Семен Иванов

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Петров

Мать: Бакулина Агафья Афанасьева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Бакулин Константин Семенов

Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Бакулин Михаил Семенов

Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Бакулин Федор Семенов

Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Бакулин Кондратий Семенов

Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Бакулина Анна Семенова

Мать ребёнка: Бакулина Марья Васильева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1761
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
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