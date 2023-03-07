Бакулин Иван (Ивашко) Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Бакулин Семен Иванов
Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1734