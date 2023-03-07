Бакулин Иван (Ивашко) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Иван (Ивашко) Петров

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Бакулин Петр (Петрушка) Борисов

Мать: Бакулина Ульяна (Ульянка)

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Бакулин Степан Иванов

Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Бакулин Семен Иванов

Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Бакулина Агафья Афанасьева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Агафья Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1734
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
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