Афимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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