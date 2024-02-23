Ромоданова Шатская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромоданова Шатская Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.?

Дата смерти

23.02.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.02.2024
Алтырка Варненский район Челябинская область
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