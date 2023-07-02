Подкович Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкович Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1946

Дочь: Костромина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Подкович Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Александр Михайлович

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Петр Михайлович

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Иван Михайлович

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Подкович София Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкович София Филипповна

Смерть
Неизвестно
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