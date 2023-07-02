Подкович Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1946
Дочь: Костромина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Подкович Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкович Александр Михайлович
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкович Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Подкович София Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно