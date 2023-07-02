Подкович (Остапченко) София Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкович (Остапченко) София Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1946

Дочь: Костромина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Подкович Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Александр Михайлович

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Петр Михайлович

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Иван Михайлович

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкович Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкович Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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