Подкович (Остапченко) София Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1946
Дочь: Костромина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Подкович Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкович Александр Михайлович
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкович Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Подкович Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно