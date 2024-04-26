Москвин Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1897 ст.
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897 ст.
В архивном фонде Вологодской духовной консистории в метрической книге Вытегорского Воскресенского собора за 1897 год в части первой имеется запись под № 22 о рождении 7 апреля сына Бориса у Вытегорско... Показать все
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Звание: прапорщик | Воинское звание
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1907 и 1910
Образовательное учреждение: приют принца П.Г. Ольденбургского.
Образование
1910
Образовательное учреждение: Вытегорское Реальное училище
Смерть
1918
взят в заложники в Петрограде, судьба не известна