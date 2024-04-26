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Москвин Борис Васильевич

Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.04.1897 ст.

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897 ст.

Отец: Москвин Василий Александрович

Мать: Москвина (Семанова) Александра Васильевна

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
В архивном фонде Вологодской духовной консистории в метрической книге Вытегорского Воскресенского собора за 1897 год в части первой имеется запись под № 22 о рождении 7 апреля сына Бориса у Вытегорско... Показать все
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Звание: прапорщик | Воинское звание
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Между 1907 и 1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: приют принца П.Г. Ольденбургского.
Образование
1910
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Образовательное учреждение: Вытегорское Реальное училище
Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
взят в заложники в Петрограде, судьба не известна

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