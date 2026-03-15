Зубарев Дмитрий Васильевич
мужской, родился 1827, Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
умер Неизвестно
ОтецЗубарев Василий Яковлевич1800 г.р.
МатьЗубарева Фекла Андреевна1796 г.р.
Супруги
Зубарева Фекла Филипповна1825 г.р.
Дети
Зубарев Роман Дмитриевич1848 г.р.
Зубарев Сергей Дмитриевич1849 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Зубарева Фекла Филипповна
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зубарев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубарева Фекла Филипповна
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Зубарева) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубарева Фекла Филипповна
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно