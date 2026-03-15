Зубарев Дмитрий Васильевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарев Дмитрий Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1827, Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

умер Неизвестно

Отец
Зубарев Василий Яковлевич1800 г.р.
Мать
Зубарева Фекла Андреевна1796 г.р.
Супруги
Зубарева Фекла Филипповна1825 г.р.
Дети
Зубарев Роман Дмитриевич1848 г.р.
Зубарев Сергей Дмитриевич1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Зубарев Василий Яковлевич

Мать: Зубарева Фекла Андреевна

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зубарев Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубарева Фекла Филипповна

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зубарев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубарева Фекла Филипповна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Зубарева) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубарева Фекла Филипповна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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