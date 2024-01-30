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Зубарева Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

27.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зубарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зубарев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Василий Яковлевич

Смерть
27.11.1865
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
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