Зубарева Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти27.11.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зубарев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1865
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния