Никонова (Лабзина) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Лабзина) Акилина Васильевна

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.18 ст.

Сын: Никонов Феодор Кузьмич

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1821

Отец: Лабзин Василий Филиппович

Мать: Лабзина Анна Никитична

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1840

Дочь: Буланкина (Никонова) Степанида Кузьминична

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1842

Сын: Никонов Стефан Кузьмич

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Никонова Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1845 ст.

Сын: Никонов Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1853 ст.

Дочь: Бурдина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1856 ст.

Дочь: Никонова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1857 ст.

Сын: Никонов Кузьма Кузьмич

Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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