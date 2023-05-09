Никонова (Лабзина) Акилина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.18 ст.
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение
1821
Отец: Лабзин Василий Филиппович
Мать: Лабзина Анна Никитична
Рождение ребёнка
14.11.1840
Дочь: Буланкина (Никонова) Степанида Кузьминична
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1842
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Никонова Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
20.01.1845 ст.
Сын: Никонов Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1853 ст.
Дочь: Бурдина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
29.07.1856 ст.
Дочь: Никонова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
25.10.1857 ст.
Отец ребёнка: Никонов Кузьма Григорьевич
Смерть
Неизвестно