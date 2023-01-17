Линенко Константин Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линенко Константин Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1904

Сын: Линенко Петр Константинович

Мать ребёнка: Линенко Софья Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Лубны, Полтавська область
На 1904 год - мещанин города Лубны Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линенко Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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