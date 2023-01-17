Линенко Константин Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1904
Сын: Линенко Петр Константинович
Мать ребёнка: Линенко Софья Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Лубны, Полтавська область
На 1904 год - мещанин города Лубны Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линенко Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно