Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1826
Муж: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Ларион Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Афимья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Смерть
После 1858