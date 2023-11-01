Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Ивановна

Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1826

Муж: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.