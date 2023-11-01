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Василий Андреевич

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1776 и 1780 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Андрей Дмитриевич

Мать: Екатерина

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1826

Жена: Анастасия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Афимья Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край

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