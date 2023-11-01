Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Андрей Дмитриевич
Мать: Екатерина
Бракосочетание
После 1826
Жена: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Ларион Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Афимья Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Смерть
После 1858