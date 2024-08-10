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Лазарева Варвара Тимофеевна

Место рождения

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

26.11.1836 ст.

Дата смерти

08.06.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1836 ст.

Отец: Тимофей Иванович

Мать: Авдотья Борисовна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемница: крестьянина Андреяна Семёнова жена Васса Егорова
Бракосочетание
29.10.1854 ст.

Муж: Лазарев Семен Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: села Шапкино крестьяне Александр Юдинович и Адриан Семенович Поручители по невесте: Иван Макарович и Федор Артамонович
Рождение ребёнка
04.10.1861 ст.

Сын: Лазарев Петр Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: Калужской губернии, Боровского уезда, деревни Чубаровой крестьянин Павел Никитич и села Шапкино девица Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1863 ст.

Сын: Лазарев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: брат Семёна — Антон и [неразборчиво] Мавра Акимовна
Рождение ребёнка
10.01.1868 ст.

Сын: Лазарев Павел Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.

Сын: Лазарев Иван Семенович

Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: приходской причетник Иван Адриянович Маслов и солдатка Домна Ивановна
Смерть
08.06.1903 ст.
Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область

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