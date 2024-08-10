Лазарева Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1836 ст.
Дата смерти08.06.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1836 ст.
Отец: Тимофей Иванович
Мать: Авдотья Борисовна
Восприемница: крестьянина Андреяна Семёнова жена Васса Егорова
Бракосочетание
29.10.1854 ст.
Поручители по жениху: села Шапкино крестьяне Александр Юдинович и Адриан Семенович Поручители по невесте: Иван Макарович и Федор Артамонович
Рождение ребёнка
04.10.1861 ст.
Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович
Восприемники: Калужской губернии, Боровского уезда, деревни Чубаровой крестьянин Павел Никитич и села Шапкино девица Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1863 ст.
Сын: Лазарев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович
Восприемники: брат Семёна — Антон и [неразборчиво] Мавра Акимовна
Рождение ребёнка
10.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.
Отец ребёнка: Лазарев Семен Иванович
Восприемники: приходской причетник Иван Адриянович Маслов и солдатка Домна Ивановна
Смерть
08.06.1903 ст.