Лазарев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1836 ст.
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.04.1836 ст.
Отец: Лазарев Иван Лазаревич
Восприемники: Семён Михайлович Погожев и Пелагея Кузьминична Зверева (жена Андрея Ефимовича)
Бракосочетание
29.10.1854 ст.
Поручители по жениху: села Шапкино крестьяне Александр Юдинович и Адриан Семенович Поручители по невесте: Иван Макарович и Федор Артамонович
Рождение ребёнка
04.10.1861 ст.
Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна
Восприемники: Калужской губернии, Боровского уезда, деревни Чубаровой крестьянин Павел Никитич и села Шапкино девица Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1863 ст.
Сын: Лазарев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна
Восприемники: брат Семёна — Антон и [неразборчиво] Мавра Акимовна
Рождение ребёнка
10.01.1868 ст.
Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.
Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна
Восприемники: приходской причетник Иван Адриянович Маслов и солдатка Домна Ивановна
Смерть
После 1862