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Лазарев Семен Иванович

Место рождения

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

17.04.1836 ст.

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1836 ст.

Отец: Лазарев Иван Лазаревич

Мать: Лазарева Аксинья Андреевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: Семён Михайлович Погожев и Пелагея Кузьминична Зверева (жена Андрея Ефимовича)
Бракосочетание
29.10.1854 ст.

Жена: Лазарева Варвара Тимофеевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: села Шапкино крестьяне Александр Юдинович и Адриан Семенович Поручители по невесте: Иван Макарович и Федор Артамонович
Рождение ребёнка
04.10.1861 ст.

Сын: Лазарев Петр Семенович

Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: Калужской губернии, Боровского уезда, деревни Чубаровой крестьянин Павел Никитич и села Шапкино девица Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1863 ст.

Сын: Лазарев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: брат Семёна — Антон и [неразборчиво] Мавра Акимовна
Рождение ребёнка
10.01.1868 ст.

Сын: Лазарев Павел Семенович

Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.

Сын: Лазарев Иван Семенович

Мать ребёнка: Лазарева Варвара Тимофеевна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: приходской причетник Иван Адриянович Маслов и солдатка Домна Ивановна
Смерть
После 1862

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