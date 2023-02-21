Яковлева Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Седых Федор
Мать: Седых Анна
Рождение ребёнка
01.10.1936
Дочь: Яковлева Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Яковлев Матвей Евдокимович
Чечеры, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1939
Дочь: Ершова Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Яковлев Матвей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2001