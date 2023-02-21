Яковлева Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Прасковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Седых Федор

Мать: Седых Анна

Рождение ребёнка
01.10.1936

Дочь: Яковлева Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Яковлев Матвей Евдокимович

Чечеры, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1939

Дочь: Ершова Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Яковлев Матвей Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2001
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