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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Савва Аммосович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Баяндина Мария Саввична

Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Баяндина Марина Саввична

Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Баяндина Агрипина Саввична

Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Баяндина Ксения Саввична

Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Смерть
1782
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782

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