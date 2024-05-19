Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Баяндина Мария Саввична
Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Баяндина Марина Саввична
Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Баяндина Агрипина Саввична
Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Баяндина Ксения Саввична
Отец ребёнка: Баяндин Савва Аммосович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия - 1795
Смерть
1782
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782