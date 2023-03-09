Непомнящих (Сокольникова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1898
Дата смерти01.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1919
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
д.Талая
Смерть
01.02.1989