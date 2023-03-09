Непомнящих (Сокольникова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепомнящих (Сокольникова) Дарья Петровна

Непомнящих (Сокольникова) Дарья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1898

Дата смерти

01.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Непомнящих Арсентий Капитонович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Непомнящих Арсентий Капитонович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Непомнящих Арсентий Капитонович

д.Талая
Смерть
01.02.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close