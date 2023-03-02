Салтыков Кузьма Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1887
Крещение
10.11.1887
Рождение ребёнка
19.07.1908
Дочь: Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Салтыков Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1915
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1917
Дочь: Авдеева Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно