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Салтыков Кузьма Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1887

Отец: Салтыков Сергей Алексеевич

Мать: Салтыкова Ксения Филипповна

Крещение
10.11.1887
Рождение ребёнка
19.07.1908

Дочь: Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Салтыков Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Салтыков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1917

Дочь: Авдеева Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Салтыков Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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