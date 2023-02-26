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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Савицкий Иван Иванов
Отец ребёнка: Савицкий Иван
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Савицкий Иван
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Савицкий Яков Иванов
Отец ребёнка: Савицкий Иван
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван