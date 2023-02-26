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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Савицкий Иван Иванов

Отец ребёнка: Савицкий Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Савицкий Михаил Иванов

Отец ребёнка: Савицкий Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Савицкий Яков Иванов

Отец ребёнка: Савицкий Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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