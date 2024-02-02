Максимова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти20.10.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Максимова Мариамна Филипповна
Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Максимова Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Максимова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Максимова Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1916 ст.