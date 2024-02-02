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Максимова Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

20.10.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Максимова Мариамна Филипповна

Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Максимова Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Максимова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Максимова Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Филипп Алексеевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Филипп Алексеевич

Смерть
20.10.1916 ст.
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