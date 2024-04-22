Максимов Филипп Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Максимова Мариамна Филипповна
Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Максимова Фекла Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Максимова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Максимова Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно