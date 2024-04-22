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Максимов Филипп Алексеевич

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Максимов Алексей Васильевич

Мать: Максимова Марфа (Матрона?)

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Максимова Мариамна Филипповна

Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Максимова Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Максимова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Максимова Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Дарья Алексеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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