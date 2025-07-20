(Рачкова) Вера Михайловна 05.09.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Рачкова) Вера Михайловна

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 05.09.1890 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Рачков (Рачков) Михаил ИвановичОколо 1851 ст. г.р.
Мать
Фекла ВасильевнаОколо 1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1890 ст.

Отец: Рачков (Рачков) Михаил Иванович

Мать: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянка

Место жительства
Неизвестно
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Смерть
Неизвестно

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