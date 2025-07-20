(Рачкова) Вера Михайловна
женский, родилась 05.09.1890 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
умерла Неизвестно
ОтецРачков (Рачков) Михаил ИвановичОколо 1851 ст. г.р.
МатьФекла ВасильевнаОколо 1852 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1890 ст.
Отец: Рачков (Рачков) Михаил Иванович
Мать: Фекла Васильевна
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Смерть
Неизвестно