Рачков (Рачков) Михаил Иванович
мужской, родился Около 1851 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
умер Неизвестно
ОтецРачков Иван СимеоновОколо 1823 ст. г.р.
МатьРачкова Агафия ИвановаОколо 1831 ст. г.р.
Супруги
Фекла ВасильевнаОколо 1852 г.р.
Дети
(Рачкова) Мария Михайловна15.06.1880 ст. г.р.
Рачков (Рачков) Дмитрий Михайлович24.10.1882 ст. г.р.Показать еще 6
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Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Рачков Иван Симеонов
Мать: Рачкова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рачков (Рачков) Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Жена: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1880 ст.
Дочь: (Рачкова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.
Сын: Рачков (Рачков) Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.
Сын: Рачков (Рачков) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1887 ст.
Дочь: (Рачкова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
25.07.1889 ст.
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1890 ст.
Дочь: (Рачкова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Смерть
Неизвестно