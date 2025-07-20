Рачков (Рачков) Михаил Иванович Около 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рачков (Рачков) Михаил Иванович

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился Около 1851 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

умер Неизвестно

Отец
Рачков Иван СимеоновОколо 1823 ст. г.р.
Мать
Рачкова Агафия ИвановаОколо 1831 ст. г.р.
Супруги
Фекла ВасильевнаОколо 1852 г.р.
Дети
(Рачкова) Мария Михайловна15.06.1880 ст. г.р.
Рачков (Рачков) Дмитрий Михайлович24.10.1882 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Рачков Иван Симеонов

Мать: Рачкова Агафия Иванова

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рачков (Рачков) Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Место жительства
Неизвестно
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянин

Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Жена: Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1880 ст.

Дочь: (Рачкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.

Сын: Рачков (Рачков) Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.

Сын: Рачков (Рачков) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
23.04.1887 ст.

Дочь: (Рачкова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
25.07.1889 ст.

Сын: Рачков Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
05.09.1890 ст.

Дочь: (Рачкова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
01.05.1894 ст.

Сын: Рачков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Смерть
Неизвестно

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