Влас Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1740
Жена: Гликерия Севастьяновна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Фекла Власовна
Мать ребёнка: Гликерия Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно