Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

25.04.1740

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
25.04.1740
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
25.04.1740
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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