Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти25.04.1740
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
25.04.1740
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
25.04.1740