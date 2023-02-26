Шотикова Евдокия Варухова
Место рожденияд.Дюндино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.05.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1910
Отец ребёнка: Шотиков Иван Несторов
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно