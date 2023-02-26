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Шотикова Евдокия Варухова

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Место рождения

д.Дюндино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: ?

Мать: ?

д.Дюндино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1906

Муж: Шотиков Иван Несторов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Шотиков Филипп Иванов

Отец ребёнка: Шотиков Иван Несторов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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