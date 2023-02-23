Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1901
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Артемьев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1906
Сын: Артемьев Св Во 15.04.1965 Александр Николаевич
Отец ребёнка: Артемьев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно