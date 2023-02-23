Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1901

Дочь: Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Артемьев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Артемьев Св Во 15.04.1965 Александр Николаевич

Отец ребёнка: Артемьев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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