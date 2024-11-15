Перфильева (Колокольцева) Софья Николаевна 02.12.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Перфильева (Колокольцева) Софья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.12.1884, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Супруги
Перфильев Николай Александрович13.11.1890 г.р.
Дети
Перфильев Кирилл Николаевич17.02.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Перфильев Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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