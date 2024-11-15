Перфильева (Колокольцева) Софья Николаевна
женский, родилась 02.12.1884, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
Супруги
Перфильев Николай Александрович13.11.1890 г.р.
Дети
Перфильев Кирилл Николаевич17.02.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1913
Сын: Перфильев Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно