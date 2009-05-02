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Дерин Кирилл Денисович
Дерин Кирилл Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.2009
Пол
Мужской
Отец
Дерин Денис Юрьевич
1978 г.р.
Мать
Учайкина Инна Геннадьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2009
Отец:
Дерин Денис Юрьевич
Мать:
Учайкина Инна Геннадьевна
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