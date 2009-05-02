Дерин Кирилл Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерин Кирилл Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2009

Отец: Дерин Денис Юрьевич

Мать: Учайкина Инна Геннадьевна

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