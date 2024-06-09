Чернышова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
информация со станицы: https://familio.org/tree?person=3cb16f6a-bac4-4db3-887c-5eda27c204b3
Смерть
1966
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Информация мз древа Коробовой Наталии: https://familio.org/tree?person=2bd9b1f9-e726-458a-b3b0-97d47a618a64