Чернышова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноглазов Зотик/Зот Петрович

информация со станицы: https://familio.org/tree?person=3cb16f6a-bac4-4db3-887c-5eda27c204b3
Смерть
1966
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Информация мз древа Коробовой Наталии: https://familio.org/tree?person=2bd9b1f9-e726-458a-b3b0-97d47a618a64

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