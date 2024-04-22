Усольцева (Малинина) Устинья Аввакумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
14.01.1858
Сын: Усольцев Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Усольцов Гаврило Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1860
Дочь: Усольцева Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Усольцов Гаврило Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1870
Отец ребёнка: Усольцов Гаврило Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно