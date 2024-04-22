Усольцева (Малинина) Устинья Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Малинина) Устинья Аввакумовна

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Малинин Аввакум Матвеевич

Мать: Малинина Татьяна Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1858

Сын: Усольцев Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Усольцов Гаврило Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.06.1860

Дочь: Усольцева Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Усольцов Гаврило Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.06.1870

Сын: Усольцев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Усольцов Гаврило Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцов Гаврило Васильевич

Смерть
Неизвестно
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