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Малинин Аввакум Матвеевич

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Малинин Матвей Иванович

Мать: Малинина Парасковья

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Малинин Никита Аввакумович

Мать ребёнка: Малинина Татьяна Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Усольцева Устинья Аввакумовна

Мать ребёнка: Малинина Татьяна Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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