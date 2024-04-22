Малинин Аввакум Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Малинин Матвей Иванович
Мать: Малинина Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Малинин Никита Аввакумович
Мать ребёнка: Малинина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Усольцева Устинья Аввакумовна
Мать ребёнка: Малинина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно