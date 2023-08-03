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Сократов Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сократов Георгий Алексеевич

Мать: Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сократов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева Зоя Акимовна

Рождение ребёнка
17.09.1959

Сын: Сократов Александр Вдадимирович

Мать ребёнка: Яковлева Зоя Акимовна

Смерть
1975

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