Сократов Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сократов Георгий Алексеевич
Мать: Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сократов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Яковлева Зоя Акимовна
Рождение ребёнка
17.09.1959
Сын: Сократов Александр Вдадимирович
Мать ребёнка: Яковлева Зоя Акимовна
Смерть
1975