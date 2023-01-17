Медведева Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Елена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1832

Сын: Медведев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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