Медведева Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1832
Сын: Медведев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно