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Карпухина Василиса Егорова

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Карпухин Захар Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Карпухина) Аксинья Алексеева

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Карпухин Степан Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Карпухин Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Карпухина) Елена Алексеева

Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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