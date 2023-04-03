Карпухина Василиса Егорова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Карпухина) Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Карпухин Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Карпухина) Елена Алексеева
Отец ребёнка: Карпухин Алексей Алексеев
Смерть
Неизвестно